По инициативе прокуратуры Лаганского района местный житель лишен права на управление транспортными средствами по медицинским показаниям.
В ходе проверки соблюдения требований безопасности дорожного движения прокуратура Лаганского района выявила, что 43-летний житель города, состоящий на учете у врача психиатра-нарколога, незаконно управлял транспортным средством. Наличие медицинских противопоказаний создавало реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Прокуратура обратилась в суд с иском о лишении мужчины права управления транспортными средствами до снятия с медицинского учета.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, признав действия водителя противоречащими закону.