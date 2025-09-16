18 сентября, 16:54
18 сентября, 11:04
НовостиСобытие

По инициативе прокуратуры Лаганского района местный житель лишен права на управление транспортными средствами по медицинским показаниям.

В ходе проверки соблюдения требований безопасности дорожного движения прокуратура Лаганского района выявила, что 43-летний житель города, состоящий на учете у врача психиатра-нарколога, незаконно управлял транспортным средством. Наличие медицинских противопоказаний создавало реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Прокуратура обратилась в суд с иском о лишении мужчины права управления транспортными средствами до снятия с медицинского учета.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, признав действия водителя противоречащими закону.

