В Калмыкии местная жительница стала жертвой мошенничества через сайт объявлений.

Установлено, что в период с 15 июня по 17 сентября 2024 года 19-летний житель Курской области предложил ей покупку видеокарты через сайт объявлений в сети Интернет. После получения 30 тысяч рублей он исчез.

Прокуратура Элисты поддержала государственное обвинение по данному делу. Суд назначил мошеннику наказание в виде 180 часов обязательных работ. Все причинённые финансовые потери были полностью возмещены потерпевшей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия