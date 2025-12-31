ГРАДУС ПОВЫШАЕТСЯ, ПРАВА — АННУЛИРУЮТСЯ

Январь в Калмыкии — время усиленных рейдов «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция напоминает: цена одной поездки «под градусом» критически высока.

ЧТО ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЯ?

Впервые: Штраф 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Помните, «автопродление» прав больше не действует — управление с просроченным документом добавит к сумме еще до 15 000 рублей.

Повторно: Уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ). Штраф до 300 000 рублей, или лишение свободы до 3 лет, или БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ в доход государства.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП:

Спиртное замедляет реакцию на 0,5–1 секунду. На зимней дороге при скорости 60 км/ч это лишние 15–20 метров тормозного пути. Расплата за это — не только деньги, но и искалеченные жизни.

Инспекторы ДПС ежедневно выявляют нетрезвых водителей на улицах Элисты и трассах республики.

Не рискуйте судьбой. Вызвать такси — дешевле, чем потерять машину и свободу.

