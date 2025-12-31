Рифат Сабитов: «Роль информационного содружества, особенно в условиях продолжающейся информационной войны – консолидировать общество через объединение усилий отечественных медиа»

В Общественной палате РФ прошла встреча, организованная Общественным советом при Минобороны России и Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

В мероприятии приняли участие представители Совета Безопасности РФ, ведущих российских СМИ, представители ключевых ветеранских организаций страны, юнармейцы.

Открывая встречу, член Общественной палаты РФ, заместитель Председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин отметил, что сегодня, в условиях ожесточенной информационной войны, активная работа отечественных СМИ по формированию позитивной информационной повестки важна как никогда — в первую очередь, для сплочения общества, объединения его патриотических сил, которые действуют в интересах государства и защиты его национальных интересов.

«Вот уже два десятилетия Общественная палата России представляет многотысячный отряд общественных объединений, в числе которых и Национальная Ассоциация «Мегапир». Всех нас сблизила многолетняя совместная работа, цель которой — процветание нашей страны, безопасность ее граждан. Должен отметить, что результаты, которых нам удалось достичь, были бы немыслимы без поддержки средств массовой информации. Глубоко убежден, что журналистика — это совесть нации, а журналисты — те люди, которые ее пробуждают. Поэтому я искреннее благодарен всем руководителям и сотрудникам СМИ, которые освещают деятельность общественников, за их активную гражданскую позицию, веру в будущее страны, гордость за достижения соотечественников, горячее желание изменить жизнь нашего общества к лучшему», — подчеркнул он.

Председатель Комиссии Общественной по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в своем выступлении подчеркнул:

«Роль информационного содружества, особенно в условиях продолжающейся информационной войны — консолидировать общество через объединение усилий отечественных медиа. Поэтому так важны и значимы подобные мероприятия, где мы рассказываем о наших общих целях, достижениях. Со своей стороны, Общественная палата России всегда готова предоставить площадку для такого обсуждения, донести позицию гражданского общества до органов государственной власти».

В своем выступлении Генеральный инспектор Минобороны России генерал армии Юрий Балуевский подчеркнул, что специальная военная операция в очередной раз показала, что победа куется не только на поле боя, но и в ходе жесткого информационного противоборства. Война в медийном пространстве против нашей страны кратно нарастила обороты за период специальной военной операции и характеризуется сегодня небывалой остротой: для подрыва веры в единство и героизм народов России используются все новые способы воздействия на массовое сознание, особенно молодежи. Учитывая эти сложные обстоятельства, борьба отечественных СМИ за правду о сегодняшнем подвиге российского воина и подвиге красноармейца-победителя в Великой Отечественной войне должна быть еще более решительной и бескомпромиссной, заключил генерал армии Юрий Балуевский.

В ходе встречи подчеркивалось, что у истоков работы по консолидации российского гражданского общества стоял секретарь первого состава Общественной палаты РФ, герой социалистического труда, герой труда России, академик Евгений Велихов. Выдающийся общественный деятель до самого ухода из жизни являлся Председателем Высшего Совета Форума «Общественное признание», лауреатами которого с 2000 года стали около 50 тысяч ветеранов войны и труда, другие категории российских граждан во всех регионах страны.

В ходе церемонии звания лауреатов форума «Общественное признание» за большой личный вклад в укрепление национальной безопасности России с вручением диплома были присвоены журналистам печатных и электронных СМИ.