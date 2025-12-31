В Городовиковске задержана местная жительница по подозрению в краже денег с чужой банковской карты.
Смотрите наши видео на YouTube!
В полицию обратился мужчина, сообщивший о пропаже и несанкционированных списаниях на сумму более 2,5 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя женщина, ранее судимая. Она призналась, что нашла карту на улице и воспользовалась ею для оплаты покупок. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: МВД Калмыкии