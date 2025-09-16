В Элисте возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Следственным управлением СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины.

По предварительной версии, в ночь на 11 сентября между подозреваемой и потерпевшим, которые совместно употребляли алкоголь, возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в область шеи, от которого он скончался на месте.

По результатам осмотра места происшествия, допроса свидетелей и изъятия улик суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото и видео: Следком Калмыкии