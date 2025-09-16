В Элисте прошел корпоративный курс по деловому этикету для управленцев.

В преддверии III Международного буддийского форума и 160-летия столицы Калмыкии сотрудники Аппарата Правительства прошли корпоративный курс по деловому этикету. Обучение провела Юлия Дюжева — международный эксперт, выпускница журфака МГУ и Австрийской высшей школы этикета.

Спикер поделилась практиками эффективной коммуникации, правилами гостеприимства и тонкостями протокола, необходимыми при встрече иностранных делегаций и представителей других регионов.

Видео: Правительство Республики Калмыкия