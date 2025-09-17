19 сентября, 04:16
 16 °C
98,98
83,17
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 14:09
НовостиСобытие

В Целинном районе героям СВО вручили государственные награды .

В Целинном районе героям СВО вручили государственные награды .

Глава Целинного района Эрдни Опиев и представитель военного комиссариата Юрий Хахаров вручили высшие государственные награды семье военнослужащего Владимира Найминова и демобилизованному бойцу Саналу Ункурову.

🎖Орден Мужества (посмертно) вручили супруге Владимира Найминова — Ольге Манджиевне. Её муж погиб, выполняя боевые задачи, проявив мужество и самоотверженность.

🎖Медалью имени Г.К. Жукова награждён Санал Ункуров, который был демобилизован по состоянию здоровья после ранения. Он отличился в боевых действиях, показав отвагу и решимость.

Церемония стала символом признания подвига земляков и поддержки их семей. Власти республики продолжают работу по оказанию помощи ветеранам и семьям погибших военнослужащих.

Фото: Официальный канал Целинного района

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия