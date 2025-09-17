В Целинном районе героям СВО вручили государственные награды .

Глава Целинного района Эрдни Опиев и представитель военного комиссариата Юрий Хахаров вручили высшие государственные награды семье военнослужащего Владимира Найминова и демобилизованному бойцу Саналу Ункурову.

🎖Орден Мужества (посмертно) вручили супруге Владимира Найминова — Ольге Манджиевне. Её муж погиб, выполняя боевые задачи, проявив мужество и самоотверженность.

🎖Медалью имени Г.К. Жукова награждён Санал Ункуров, который был демобилизован по состоянию здоровья после ранения. Он отличился в боевых действиях, показав отвагу и решимость.

Церемония стала символом признания подвига земляков и поддержки их семей. Власти республики продолжают работу по оказанию помощи ветеранам и семьям погибших военнослужащих.

Фото: Официальный канал Целинного района