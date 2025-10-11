13 ноября, 00:06
12 ноября, 20:35
НовостиСобытие

В Элисте прошёл форум выпускников КалмГУ «Образование как мост к глобальным возможностям».

Площадка объединила разные поколения выпускников вуза, в том числе более 50 представителей из разных стран.

Мероприятие отражает развитие университета: от подготовки специалистов для региона до вхождения в международное научное сообщество. Сегодня выпускники КалмГУ успешно работают в разных уголках мира, способствуя укреплению академических связей и репутации российского образования.

Фото: КалмГУ

