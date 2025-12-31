24 января, 13:53
 -9 °C
89,06
75,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 10:11
НовостиСобытие

Сегодня 90-летний юбилей отмечает житель села Садовое Николай Русанов.

Сегодня 90-летний юбилей отмечает житель села Садовое Николай Русанов.

Юбиляра поздравила заместитель главы Сарпинского района по социальным вопросам. Николай Иосифович родился 24 января 1936 года. После окончания Сталинградского сельскохозяйственного института в 1960 году он работал инженером-механиком, заведующим мастерскими колхоза «Гигант», а затем в системе «Сельхозтехники», где прошёл путь до управляющего районным объединением.

За трудовые достижения Николай Русанов награждён орденом «Знак Почёта».

Фото: Администрация Сарпинского района

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия