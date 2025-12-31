Сегодня 90-летний юбилей отмечает житель села Садовое Николай Русанов.

Юбиляра поздравила заместитель главы Сарпинского района по социальным вопросам. Николай Иосифович родился 24 января 1936 года. После окончания Сталинградского сельскохозяйственного института в 1960 году он работал инженером-механиком, заведующим мастерскими колхоза «Гигант», а затем в системе «Сельхозтехники», где прошёл путь до управляющего районным объединением.

За трудовые достижения Николай Русанов награждён орденом «Знак Почёта».

Фото: Администрация Сарпинского района