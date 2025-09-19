22 сентября, 18:58
 22 °C
98,96
84,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 сентября, 14:57
НовостиСобытие

В Калмыкии, в Лаганском районе, пройдет встреча с буддийскими монахами из Шри-Ланки.

В Калмыкии, в Лаганском районе, пройдет встреча с буддийскими монахами из Шри-Ланки.

23 сентября в 12:00 в Лаганском районном Доме культуры состоится уникальное событие — визит делегации Королевского научного общества Шри-Ланки. Буддийские монахи проведут лекцию на тему «Драгоценное наследие предков: важность Дхармы для духовного развития и семейных отношений», а также исполнят ритуал передачи заслуг божествам, хозяевам местности и усопшим предкам.

Мероприятие станет возможностью погрузиться в живую традицию буддизма, задать вопросы о духовной практике и укреплении семейных ценностей.

Фото: Лаганский район

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия