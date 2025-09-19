В Калмыкии, в Лаганском районе, пройдет встреча с буддийскими монахами из Шри-Ланки.

23 сентября в 12:00 в Лаганском районном Доме культуры состоится уникальное событие — визит делегации Королевского научного общества Шри-Ланки. Буддийские монахи проведут лекцию на тему «Драгоценное наследие предков: важность Дхармы для духовного развития и семейных отношений», а также исполнят ритуал передачи заслуг божествам, хозяевам местности и усопшим предкам.

Мероприятие станет возможностью погрузиться в живую традицию буддизма, задать вопросы о духовной практике и укреплении семейных ценностей.

Фото: Лаганский район