В Элисте пройдет мини-ярмарка вакансий для ветеранов СВО

Филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Центром занятости населения организует мероприятие по трудоустройству для участников специальной военной операции.

Событие направлено на помощь ветеранам в поиске работы, адаптации к гражданской жизни и построении карьеры. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и получить консультации по трудовому законодательству.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия