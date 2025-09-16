18 сентября, 17:27
17 сентября, 12:00
НовостиСобытие

В Элисте пройдет мини-ярмарка вакансий для ветеранов СВО

Филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Центром занятости населения организует мероприятие по трудоустройству для участников специальной военной операции.

Событие направлено на помощь ветеранам в поиске работы, адаптации к гражданской жизни и построении карьеры. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и получить консультации по трудовому законодательству.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

