В Элисте появится новая скульптурная композиция

Скоро в сердце столицы Калмыкии, в сквере имени А.С. Пушкина, установят уникальный памятник, посвященный связи великого русского поэта с калмыцкой культурой. Композиция будет включать не только фигуру Пушкина, но и героев произведения Гарри Рокчинского «Прощай, любезная калмычка»: калмыцкую девушку, мальчика, коня и повозку.

Скульптор Артем Сюлев, известный своими монументальными работами, создает эту многофигурную группу по заказу администрации Элисты. Проект призван подчеркнуть диалог культур и станет новым символом дружбы народов.

Фото: Администрация города Элисты