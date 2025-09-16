18 сентября, 17:27
17 сентября, 09:23
НовостиСобытие

В Элисте появится новая скульптурная композиция

Скоро в сердце столицы Калмыкии, в сквере имени А.С. Пушкина, установят уникальный памятник, посвященный связи великого русского поэта с калмыцкой культурой. Композиция будет включать не только фигуру Пушкина, но и героев произведения Гарри Рокчинского «Прощай, любезная калмычка»: калмыцкую девушку, мальчика, коня и повозку.

Скульптор Артем Сюлев, известный своими монументальными работами, создает эту многофигурную группу по заказу администрации Элисты. Проект призван подчеркнуть диалог культур и станет новым символом дружбы народов.

Фото: Администрация города Элисты

