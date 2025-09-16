18 сентября, 17:27
17 сентября, 13:03
НовостиСобытие

Прокуратура республики защитила права инвалида на обеспечение лекарствами

Проверка, инициированная прокуратурой республики по обращению инвалида III группы, выявила грубое нарушение прав на медицинскую помощь. Заявителю, страдающему тяжелым заболеванием, был назначен курс терапии генно-инженерными биологическими препаратами, однако в 2025 году он смог получить лишь один курс лечения из-за отсутствия лекарств и проблем с их закупкой.

Прокуратура внесла представление в Министерство здравоохранения Калмыкии. Благодаря оперативному вмешательству надзорного органа, пациент обеспечен необходимым препаратом с запасом до конца года.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

