В Целинном районе полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием крупного рогатого скота

На автодороге «Троицкое – Ики-Чонос» произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля «Лада-Гранта» совершил наезд на животное (КРС), внезапно выбежавшее на проезжую часть. В результате аварии транспортное средство получило механические повреждения, но сам водитель не пострадал.

В ходе проверки полицейские установили владельца животного — местного фермера. Собранные материалы переданы в административную комиссию Целинного района для принятия решения о привлечении к ответственности.

Фото: МВД Калмыкия