В Элисте определили победителей детского шахматного турнира «Дух Дхармы».

Юные шахматисты из Калмыкии и Тувы продемонстрировали блестящие результаты на турнире «Дух Дхармы», который прошёл в Элисте. Соревнования объединили детей, увлечённых интеллектуальной игрой, в двух возрастных категориях.

🏆 Победители в категории до 14 лет:

1 место: Чамзы Начын (Тыва) и Виктория Бадаева (КНГ);

2 место: Герман Чоянов (Лицей) и Вероника Вадыжева (КЭГ);

3 место: Эрдни Сангаджигоряев (СОШ №20).

🏆 Победители в категории до 10 лет:

1 место: Тагир Горяев (СОШ №4) и Полина Сангаджиева (Элистинская классическая гимназия);

2 место: Савр Табунов (Калмыцкая национальная гимназия) и София Питинова (СОШ №4);

3 место: Чингис Эртнеев (Элистинская многопрофильная гимназия) и Алина Нохаева (СОШ №17).

Фото: Школа шахмат Калмыкии♟♟♟