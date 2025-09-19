Бывший депутат Народного хурала Калмыкии Фероян проведет ближайшие два месяца под арестом.

19 сентября суд города Иваново оставил под стражей экс-депутата парламента республики седьмого созыва и бывшего председателя совета директоров АО «ДСУ-1» Гаджи Ферояна. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Фероян вместе с братом передал более 12 миллионов рублей должностному лицу Минтранса за содействие в заключении и исполнении госконтрактов. Дело расследует СК при содействии ФСБ.

Фото: Ивановский областной суд