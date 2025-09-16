18 сентября, 17:22
17 сентября, 07:50
НовостиСобытие

Министр сельского хозяйства Калмыкии провел встречу с ректором Тимирязевской академии

Министр сельского хозяйства Калмыкии провел встречу с ректором Тимирязевской академии

Встреча была посвящена совместным проектам в области науки, образования и внедрения инноваций в агропромышленный комплекс региона.

Особый акцент сделан на подготовке кадров для сельского хозяйства Калмыкии с учетом её специфики — развития животноводства, адаптации к засушливому климату и внедрения ресурсосберегающих технологий. Тимур Гаваев отметил, что партнерство с Тимирязевской академией откроет новые возможности для модернизации АПК и повышения конкурентоспособности местных производителей.

Стороны договорились о разработке образовательных программ, проведении совместных исследований и создании пилотных проектов на территории республики. Это сотрудничество станет драйвером качественных изменений в аграрном секторе Калмыкии.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

