Министр МВД Калмыкии проверил готовность объектов к Международному буддийскому форуму.
Генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев лично проинспектировал места проведения мероприятий в рамках предстоящего III Международного буддийского форума в Элисте. Выездное совещание с участием заместителя председателя правительства Калмыкии, министра спорта, культуры и туризма, а также представителей силовых ведомств и администрации города было посвящено обеспечению безопасности и комфорта для гостей.
Были проверены локации для церемоний открытия и закрытия, дислокация полицейских нарядов, а также маршруты транспортных потоков.
Особое внимание уделено подготовке территорий к массовому скоплению людей. Все меры направлены на безаварийное и безопасное проведение форума.
Фото и видео: МВД Калмыкия