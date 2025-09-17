Министр МВД Калмыкии проверил готовность объектов к Международному буддийскому форуму.

Генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев лично проинспектировал места проведения мероприятий в рамках предстоящего III Международного буддийского форума в Элисте. Выездное совещание с участием заместителя председателя правительства Калмыкии, министра спорта, культуры и туризма, а также представителей силовых ведомств и администрации города было посвящено обеспечению безопасности и комфорта для гостей.

Были проверены локации для церемоний открытия и закрытия, дислокация полицейских нарядов, а также маршруты транспортных потоков.

Особое внимание уделено подготовке территорий к массовому скоплению людей. Все меры направлены на безаварийное и безопасное проведение форума.

Фото и видео: МВД Калмыкия