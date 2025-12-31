Александр Бастрыкин наградил за объективное и всестороннее освещение работы СК России представителей крупнейших российских СМИ.

Медали "За содействие" были вручены заместителю гендиректора - руководителю регионального департамента ВГТРК Рифату Сабитову и автору и ведущему правовых программ и журналистских расследований Эдуарду Петрову.

Почетная грамота вручена директору информационных программ телеканала "Россия-Культура" Владимиру Трушковскому.

Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" были отмечены гендиректор агентства "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев, заместитель гендиректора ВГТРК и главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.