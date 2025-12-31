️В Элисте вынесен приговор по уголовному делу о хищении средств в рамках национального проекта «Экология»

Генеральный директор ООО «Стройконтроль» признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в 2023 году при исполнении муниципального контракта на рекультивацию свалки обвиняемый внёс недостоверные данные в акты выполненных работ, чем причинил бюджету ущерб в размере 82 тысяч рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также судом удовлетворён иск прокурора о полном возмещении причинённого ущерба.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия