Сегодня в Центральном Хуруле начались традиционные ритуалы продления жизни.

Буддисты обращались к Богине Белой Таре, прося долголетия и благополучия. Ранее астролог гелонг Тенпа Цультим (Санан Матвенов) Золотой обители Будды Шакьямуни рассказал, кому необходимо посетить храм перед наступлением Зул по лунному календарю. Этим утром монахи провели первый из пяти ритуалов продления жизни «Нас утдуллһн». Они будут проходить по выходным дням до 14 декабря.

Фото: Калмыцкий Хурул