Минпросвещения пояснило, как будут применять оценки за поведение в школе

Оценки будут применяться для системы поощрения учащихся и для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, входящими в группу риска, сообщает РБК со ссылкой на замминистра просвещения России Ольгу Колударову.

— Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика, — сообщила замминистра.

По мнению Колударовой, оценка поведения призвана усилить воспитательную роль школы, привить уважение к традиционным ценностям и защитить честь и достоинство педагога.