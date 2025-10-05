7 октября, 13:30
7 октября, 08:40
НовостиСобытие

В Октябрьском районе Республики Калмыкия активно проходит уборочная кампания.

Министр сельского хозяйства региона Тимур Гаваев и глава муниципального образования Басанг Убушаев лично проинспектировали ход полевых работ.

В 2025 году посевные площади под рисом значительно расширены. Это стало возможным благодаря договорённостям с федеральным Минсельхозом, позволившим аграриям использовать больше субсидированной воды для орошения.

«Расширение посевных площадей и улучшение водоснабжения — результат слаженной работы власти и сельхозпроизводителей», — отметил Тимур Гаваев.

На текущий момент валовый сбор риса-сырца превысил 5 тысяч тонн. Развитие рисоводства находится на личном контроле Главы Калмыкии, что подтверждает стратегическую важность отрасли для региона.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

