Прогноз погоды на среду для подписчиков «Вестей Калмыкия» составил синоптик Евгений Тишковец.

В среду погожий характер метеоусловий существенно не изменится. Это будет самый комфортный день на неделе. В условиях малооблачной погоды ночью в Элисте ожидается не ниже +10, а в разгар дня приземный воздух прогреется до +23, что на 7-8 градусов выше климатической нормы октября и больше соответствует майским или сентябрьским показателям метеостатистики. Однако из-за барического «сжатия» усилится восточный ветер, в порывах до штормовых 17 м/с.