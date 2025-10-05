Калмыкия приняла участие в масштабной Всероссийской акции «Спортивный диктант».

На пяти площадках республики участники проверили свои знания, отвечая на 25 вопросов федеральной и 5 региональной части. Тест охватил самые увлекательные страницы истории отечественного и мирового спорта: от Олимпийских игр и подвигов легендарных атлетов до тонкостей правил соревнований и важнейших аспектов здорового образа жизни. Особое внимание было уделено и истории развития спорта в Калмыкии, что позволило участникам глубже погрузиться в спортивное наследие региона.