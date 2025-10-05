7 октября, 13:24
 20 °C
96,83
83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 октября, 08:45
НовостиСобытие

Калмыкия приняла участие в масштабной Всероссийской акции «Спортивный диктант».

Калмыкия приняла участие в масштабной Всероссийской акции «Спортивный диктант».

На пяти площадках республики участники проверили свои знания, отвечая на 25 вопросов федеральной и 5 региональной части. Тест охватил самые увлекательные страницы истории отечественного и мирового спорта: от Олимпийских игр и подвигов легендарных атлетов до тонкостей правил соревнований и важнейших аспектов здорового образа жизни. Особое внимание было уделено и истории развития спорта в Калмыкии, что позволило участникам глубже погрузиться в спортивное наследие региона.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия