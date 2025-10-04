В Калмыкии задержали жителя Лаганского района, ставшего фигурантом двух уголовных дел.
В ходе совместного рейда наркоконтроля и ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором обнаружили бумажный свёрток с листьями дикорастущей конопли.
При дальнейшем осмотре транспортного средства в багажнике нашли пять рыб осетровых пород. Мужчина признался, что рыба принадлежит ему, однако не смог предъявить документы, разрешающие её хранение и перевозку.
Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного хранения наркотических средств и браконьерства.
Фото: МВД Калмыкия