В Калмыкии задержали жителя Лаганского района, ставшего фигурантом двух уголовных дел.

В ходе совместного рейда наркоконтроля и ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором обнаружили бумажный свёрток с листьями дикорастущей конопли.

При дальнейшем осмотре транспортного средства в багажнике нашли пять рыб осетровых пород. Мужчина признался, что рыба принадлежит ему, однако не смог предъявить документы, разрешающие её хранение и перевозку.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного хранения наркотических средств и браконьерства.

Фото: МВД Калмыкия

