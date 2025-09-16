Стратсессия по народосбережению, занятость будущего, сотрудничество с Ираком, награждение лучших и модный показ: второй день ВНОТ-2025

X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2025) проходит с 15 по 18 сентября в университете «Сириус». Об этом сообщили в Росконгрессе.

Второй день сессии был посвящен тематике сохранения здоровья сотрудников, совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области, цифровизации этой сферы, а также взаимодействию бизнеса и государства в рамках проектов по охране трудовых прав.

Центральным событием дня стала стратегическая пленарная сессия «Народосбережение — гарантия устойчивого развития». Особый акцент был сделан на инвестициях в охрану труда, поскольку они по важности сопоставимы с вложениями в повышение производительности труда.

В рамках ВНОТ состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты РФ и министерством труда и социальных дел Ирака. Документ закладывает основу для развития двустороннего сотрудничества в области труда и социального обеспечения.

Также министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков наградил победителей всероссийских конкурсов в области охраны труда.

Завершился второй день ВНОТ fashion-показом средств индивидуальной защиты (СИЗ). Он состоялся на форуме уже в третий раз, и по традиции привлек внимание и показал, что СИЗ не только защищает, но и может быть практичным, модным и стильным.

Фото: Росконгресс