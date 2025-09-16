Народосбережение стало главной темой юбилейной Всероссийской недели охраны труда – 2025.

Стратегическая пленарная сессия X Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) состоялась 16 сентября в Сириусе. Ключевое событие деловой программы форума было посвящено фундаментальной для будущего страны теме — народосбережению.

Как сообщили в Росконгрессе, перед началом дискуссии зачитано приветствие президента России Владимира Путина. Глава государства отметил необходимость новаторских подходов в вопросах охраны труда, от результатов которых зависят благополучие каждого работника и его близких, а также здоровье и продолжительность жизни людей.

Участники пленарной сессии отметили, что тема народосбережения является общенациональным приоритетом. Это не просто демография и статистика, а реальные технологии и эффективный комплекс мер, способные как сохранить здоровье человека здесь и сейчас, так и продлить его активную трудовую жизнь.

Большую роль в решении задачи народосбережения играют национальные проекты, направленные на создание условий для повышения благополучия и качества жизни россиян. Среди всех направлений особенно важным является решение задач в области демографии. По поручению президента России во все ключевые нацпроекты включены мероприятия и показатели, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости.

Также присутствующие подчеркнули, что необходимо предпринимать совместные усилия как для увеличения продолжительности жизни, так и для повышения рождаемости. И здесь очень важно участие работодателя.

Фото: Росконгресс