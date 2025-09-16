18 сентября, 17:04
18 сентября, 10:57
НовостиСобытие

Рифат Сабитов: «Запуск каналов в МАХ для блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч – важный шаг в развитии мессенджера как полноценной медиаплатформы»

Рифат Сабитов: «Запуск каналов в МАХ для блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч – важный шаг в развитии мессенджера как полноценной медиаплатформы»

Мессенджер MAX сделал каналы доступными для блогеров A+ Теперь создавать каналы смогут блогеры с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

В пилотной фазе, проходившей два месяца, участвовали свыше 600 авторов с совокупной аудиторией более 5,5 миллиона человек.

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, зампред Общественного совета при Минцифры Рифат Сабитов отметил, что запуск каналов в МАХ для блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков — важный шаг в развитии мессенджера как полноценной медиаплатформы.

«Такой порог входа позволяет привлечь зрелых авторов со сформировавшейся аудиторией и качественным контентом и протестировать формат на наиболее активных лидерах мнений. Дальнейшее расширение функционала и снижение порога входа будет критически важным для массового распространения каналов и конкуренции с Telegram», — подчеркнул Рифат Сабитов.

В России появляется полноценная цифровая экосистема с национальным мессенджером в качестве центрального элемента. Мессенджер MAX также формирует новые цифровые компетенции и пул разработчиков, позволяя талантливым программистам оставаться в России и создавать продукт мирового уровня.

Фото: ГТРК "Дон-ТР"

