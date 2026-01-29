Срок подачи заявления об участии в ЕГЭ продлевается до 2 февраля включительно.

Поскольку 1 февраля — воскресенье, сообщает Министерство образования и науки Республики. Выпускники текущего года подают заявление в свою школу. Экстерны — в любую школу с государственной аккредитацией. Участникам с ограничениями по здоровью необходимо предоставить оригинал или заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-инвалиды — справку об инвалидности или её заверенную копию. Выпускники прошлых лет регистрируются в республиканском бюджетном учреждении «Центр оценки качества образования». Студенты колледжей предоставляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение или завершение программ среднего общего образования в текущем учебном году.