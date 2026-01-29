31 января, 15:03
 0 °C
90,47
75,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 января, 11:14
НовостиСобытие

Срок подачи заявления об участии в ЕГЭ продлевается до 2 февраля включительно.

Срок подачи заявления об участии в ЕГЭ продлевается до 2 февраля включительно.

Поскольку 1 февраля — воскресенье, сообщает Министерство образования и науки Республики. Выпускники текущего года подают заявление в свою школу. Экстерны — в любую школу с государственной аккредитацией. Участникам с ограничениями по здоровью необходимо предоставить оригинал или заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-инвалиды — справку об инвалидности или её заверенную копию. Выпускники прошлых лет регистрируются в республиканском бюджетном учреждении «Центр оценки качества образования». Студенты колледжей предоставляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение или завершение программ среднего общего образования в текущем учебном году.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия