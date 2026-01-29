31 января, 15:03
31 января, 11:16
НовостиСобытие

С 1 февраля 2026 года увеличивается размер единовременного пособия для жён военнослужащих.

Выплата составит 45 054,23 рубля. Пособие предоставляется беременным женщинам, чьи супруги проходят службу по призыву или учатся на первом курсе военного учебного заведения. Для его назначения срок беременности должен превышать 180 дней.

Заявление на выплату можно подать в онлайн-формате через портал госуслуг, а также в клиентской службе Социального фонда России или МФЦ. Сделать это необходимо не позднее шести месяцев со дня окончания службы супруга.

