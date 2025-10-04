Службе уголовного розыска России исполнилось 107 лет.

Торжественное собрание по случаю профессионального праздника прошло в актовом зале республиканского МВД. Министр внутренних дел, генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев, отметил вклад оперативных сотрудников в раскрытие преступлений и подчеркнул их высокий профессиональный уровень.

К поздравлениям присоединились руководитель следственного управления Константин Антохов и ветераны ведомства. Было отмечено эффективное взаимодействие между Следственным комитетом и оперативными подразделениями.

В завершение церемонии лучшие сотрудники уголовного розыска получили ведомственные награды за достижения в службе.

Видео: МВД Калмыкия