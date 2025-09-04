6 октября, 16:43
6 октября, 13:04
Новости

В Элисте прошел турнир по футболу памяти подполковника полиции Мергена Номгонова.

На стадионе «Юность» состоялись ежегодные соревнования, посвященные офицеру, прослужившему в органах внутренних дел более 25 лет. В этом году турнир собрал восемь команд, состоящих из коллег, друзей и родственников Мергена Анджиевича.

Перед началом игр врио начальника Госавтоинспекции Калмыкии Галимджан Нурнахамбетов поприветствовал участников, рассказал о профессиональном пути Мергена Анджиевича, отметив его ответственность и принципиальность.

Победу в турнире одержала команда Отдельного взвода ДПС УМВД России по Элисте. Серебряными призерами стали сотрудники Управления Госавтоинспекции МВД по республике, а бронза досталась представителям МО МВД России «Приютненский».

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

