6 октября, 16:43
6 октября, 13:05
НовостиСобытие

Суд взыскал компенсацию с гимназии за травму ученика на уроке физкультуры.

Черноземельский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к Комсомольской гимназии им. Б. Басангова, обязав учебное заведение выплатить 200 тысяч рублей за травму, полученную школьником во время занятий.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в спортивном комплексе при детско-юношеской школе. Ученик упал с каната из-за недостаточного контроля со стороны преподавателя. Полученные повреждения потребовали лечения и реабилитации.

Прокуратура доказала, что образовательное учреждение нарушило требования к охране здоровья детей, не обеспечив должной безопасности на уроке.

