Суд взыскал компенсацию с гимназии за травму ученика на уроке физкультуры.
Черноземельский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к Комсомольской гимназии им. Б. Басангова, обязав учебное заведение выплатить 200 тысяч рублей за травму, полученную школьником во время занятий.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года в спортивном комплексе при детско-юношеской школе. Ученик упал с каната из-за недостаточного контроля со стороны преподавателя. Полученные повреждения потребовали лечения и реабилитации.
Прокуратура доказала, что образовательное учреждение нарушило требования к охране здоровья детей, не обеспечив должной безопасности на уроке.