В Яшкульском районе избран председатель районного Собрания депутатов.

Сегодня состоялась первая организационная сессия по итогам прошедших в Единый день голосования выборов. Зарегистрированным депутатам вручены удостоверения об избрании. По данным председателя Яшкульской территориальной избирательной комиссии Екатерины Бавдаевой, большинство мандатов в Собрании депутатов Яшкульского района получила партия «Единая Россия», а КПРФ — 2 мандата.

Председателем избран Александр Онаев. В ходе сессии сформированы депутатские комиссии представительного органа, а также зарегистрированы две фракции.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!