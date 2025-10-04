6 октября, 22:27
 12 °C
96,83
83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 октября, 17:10
НовостиСобытие

В Яшкульском районе избран председатель районного Собрания депутатов.

В Яшкульском районе избран председатель районного Собрания депутатов.

Сегодня состоялась первая организационная сессия по итогам прошедших в Единый день голосования выборов. Зарегистрированным депутатам вручены удостоверения об избрании. По данным председателя Яшкульской территориальной избирательной комиссии Екатерины Бавдаевой, большинство мандатов в Собрании депутатов Яшкульского района получила партия «Единая Россия», а КПРФ — 2 мандата.

Председателем избран Александр Онаев. В ходе сессии сформированы депутатские комиссии представительного органа, а также зарегистрированы две фракции.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия