Спортсменка из Калмыкии Людмила Курнеева завоевала бронзу на Чемпионате Европы в Сербии.

С 27 сентября по 5 октября в сербском городе Дивчибаре проходил Чемпионат Европы по 3D стрельбе из лука.

Подготовка включала учебно-тренировочные сборы в Бронницах Московской области. Из 11 российских спортсменов лишь семеро вышли в 1/8 финала, а Людмиле удалось не только пройти в финал, но и подняться на подиум, продемонстрировав выдержку и точность.

Этот турнир завершил сезон 3D стрельбы. Теперь спортсменку ждут соревнования в закрытых помещениях: всероссийские турниры в Великих Луках и Орле, а также Чемпионат и Кубок Калмыкии.

Фото и видео: Министерство физической культуры и спорта РК

