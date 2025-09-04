Три картины калмыцкого художника Николая Шиняева вошли в собрание музея Машкова — одного из ведущих музеев России.

После успешного закрытия персональной выставки «Гимн степи» заслуженный художник России передал в дар музею работы «Моя степь», «Поэма о Батыре» и «Навстречу ветру».

Произведения отражают ключевые темы творчества Шиняева: историю и фольклор калмыцкого народа, образ степи и кочевой культуры. В работе «Поэма о Батыре» через символические образы древних воинов и духов-покровителей раскрывается связь эпох и вечных ценностей.

Картины пополнят постоянную коллекцию музея, сохраняя творческое наследие выдающегося калмыцкого художника для будущих поколений.

Фото: Волгоградский музей изобразительных искусств