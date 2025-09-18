20 сентября, 12:32
20 сентября, 07:09
НовостиСобытие

Сегодня знаменательное событие: Элиста отмечает 160-летний юбилей.

Праздничные мероприятия создадут атмосферу радости и единства. Через несколько часов будет дан старт турниру по силовому экстриму «Медведь-2025», где участники покажут свою силу и выдержку. Затем пройдут парад детских колясок и фестиваль национальных культур «Народы России: в единстве наша сила». Любителей гастрономии ждут на выставке-продаже национальных калмыцких блюд, в рамках которой будут организованы мастер-классы по их приготовлению. Также в программе — торжественное шествие в национальных костюмах, музыкальное подношение «Элиста, любимый город», концерт «Элстд дуртав!» и ретро-дискотека.

Завершающим мероприятием праздника станет концерт с участием артистов и творческих коллективов Элисты, который состоится на площади Победы.

