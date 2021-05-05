Сегодня - срок уплаты страховых взносов за май

Однако для предпринимателей из 70 отраслей предоставлена отсрочка на год. При этом налогоплательщикам ничего делать не нужно. Налоговая служба уведомляет индивидуально, что он имеет право на отсрочку.



Каждый может зайти на сайт налоговой службы в разделе «Меры поддержки» и там увидеть всю информацию о видах и получателях мер поддержки, а также условиях их применения, в том числе и по страховым взносам. Ожидается, что этой мерой воспользуются более 2000 юридических лиц и почти полторы тысячи индивидуальных предпринимателей.