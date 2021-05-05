Правительство страны направит 9 миллиардов рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Такое распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин. Выделенные средства позволят до конца этого года предоставить бизнесу финансовую поддержку на общую сумму больше 100 миллиардов рублей. Речь идёт о кредитной линии, которую предоставляет Корпорация малого и среднего предпринимательства.



Глава региона Бату Хасиков рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей республики в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Он поделился, что теперь бизнесмены могут получать льготные займы в размере от 5 до 15 миллионов рублей, процентная ставка составит от 1 до 3%. «Это позволит создать новые рабочие места для земляков», - заключил он.



Фото взято на сайте правительства РФ.