Сегодня — День защиты персональных данных.

Следует помнить о рисках, связанных с обработкой любой информации о человеке: семейном положении, сведениях о доходах, образовании, состоянии здоровья и так далее. Во избежание неприятных ситуаций пользователи обязаны соблюдать следующие меры безопасности: не передавать через интернет фотографии, документы, реквизиты банковских карт и другие ценные данные; своевременно осуществлять замену паролей (рекомендуемый период — не реже одного раза в год); совершать покупки в интернете только в доверенных источниках. Соблюдая элементарные правила, мы увеличиваем процент защищенности пользователей всемирной паутины.