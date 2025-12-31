24 января, 13:53
24 января, 10:07
НовостиСобытие

В Калмыкии ужесточён приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество.

С апелляционным представлением об изменении условного наказания на реальный срок выступил прокурор Лаганского района.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. В октябре прошлого года Лаганский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Судебная коллегия Верховного суда согласилась с доводами прокурора, сообщили нам сегодня в республиканском надзорном ведомстве. Теперь условное осуждение заменено на наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

