Сегодня – день экологических знаний.

Жители Калмыкии могут присоединиться к профильному диктанту – масштабному просветительскому событию, которое с 2019 года объединяет всех, кому небезразлична природа. Цель – повысить экологическую грамотность, рассказать о сохранении биоразнообразия и ответственном отношении к окружающей среде. В этом году вопросы будут посвящены обращению с отходами, лесовосстановлению, охраняемым природным территориям и сохранению редких видов животных.