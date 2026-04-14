15 апреля, 13:45
Новости

В Элисте задержан подозреваемый в краже 245 тысяч рублей у пенсионерки

В Элисте задержан подозреваемый в краже 245 тысяч рублей у пенсионерки

55-летняя женщина сообщила в полицию, что из шкафа пропали сбережения. Она выяснила, что незадолго до этого в квартире работал мастер по ремонту дверей. В ходе работы хозяйка отлучилась, оставив его одного. После ухода работника она обнаружила пропажу.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 34-летнего жителя Элисты. Мужчина признался, что похитил деньги и потратил их на личные нужды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии

