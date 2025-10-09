Сегодня Всемирный день перелётных птиц.

Это экологическая кампания, цель которой — расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Только в Калмыкии обитают более 250 видов. Массовая их миграция проходит с сентября до середины октября. Орнитолог заповедника «Чёрные земли» Антон Абушин рассказал, что из-за тёплой погоды многие птицы отложили перелёт. Одними из первых улетели розовый и кудрявый пеликаны, а также каравайки из семейства ибисовых. В тёплые края также отправились журавли-красавки. Утки и жаворонки пока остаются, но при первых морозах и они покинут степь. Не остаются зимовать курганники, орлы-могильники и степные орлы. Зато орланы-белохвосты, которые прилетают с Севера России, хорошо переносят калмыцкие зимы.

Фото: Заповедник "Черные земли"