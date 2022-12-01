Рифат Сабитов попал под очередной пакет санкций от Украины

Несколько членов Общественной палаты РФ, а также журналистов, блогеров и общественных деятелей внесли в очередной санкционный список Украины. В списке 198 человек, в их числе и председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Медиаменеджер оказался в компании вместе с Александром Школьником, Ириной Винер-Усмановой, Александром Малькевичем, Максимом Григорьевым, Сергеем Карякиным и другими членами ОП РФ, на которых распространяются киевские санкции, сообщили в телеграм-канале Общественой палаты РФ.

В списке указано 198 фамилий. Там нашлось место журналистам, лидерам общественного мнения, которые обличали преступления киевского режима. Для многих это уже не первые санкции.

Очевидно, что таким образом Украина пытается оказать давление на свободную прессу. Сами журналисты относятся к попыткам рестрикций с юмором.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/177755