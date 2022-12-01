Вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего

Судом установлено, что в ночь с 14 на 15 октября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на окраине с. Садовое нанес знакомому многочисленные удары по жизненно-важным органам. От полученных повреждений потерпевший скончался. После избиения он погрузил потерпевшего в автомобиль, вывез за пределы села и оставил на обочине дороги, где труп последнего и был найден.



Подсудимый свою вину отрицал, пытался уйти от ответственности, выдвигая версию о необходимой обороне.



Судом с учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.