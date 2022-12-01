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16 января, 12:28
Новости

Вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего

Вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего

Судом установлено, что в ночь с 14 на 15 октября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на окраине с. Садовое нанес знакомому многочисленные удары по жизненно-важным органам. От полученных повреждений потерпевший скончался. После избиения он погрузил потерпевшего в автомобиль, вывез за пределы села и оставил на обочине дороги, где труп последнего и был найден.

Подсудимый свою вину отрицал, пытался уйти от ответственности, выдвигая версию о необходимой обороне.

Судом с учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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