Сегодня калмыцкие судебные приставы проведут горячую линию по противодействию коррупции

С 9:30 до 12 часов можно будет звонить по номеру 3-89-08. Жители республики получат консультации и сообщат о готовящихся преступлениях коррупционной направленности, конфликте интересов, фактах несоблюдения сотрудниками антикоррупционного законодательства.



«Каждый звонок будет тщательно проверен, и, если информация подтвердится, соответствующие меры примем незамедлительно. Конфиденциальность гарантирована. Ни одно сообщение не останется без внимания», - отметил врио руководителя ведомства Бадма Малзанов.