В Элисте проводятся мероприятия по корректировке работы светофорных объектов.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия совместно с администрацией города провели работы по корректировке светофорных объектов на улице Чонкушова. Специалисты проанализировали интенсивность движения в разное время суток и синхронизировали сигналы светофоров, чтобы сократить заторы и повысить безопасность дорожного движения.

Особое внимание уделили настройке длительности фаз разрешающих и запрещающих сигналов, что позволит оптимизировать транспортные потоки, особенно в часы пик. Ожидается, что эти меры положительно скажутся на дорожной обстановке в столице Калмыкии.

Подобные мероприятия являются частью системной работы по модернизации дорожной инфраструктуры Элисты и внедрению современных решений для снижения аварийности.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия