18 сентября, 16:53
 23 °C
98,3
83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 06:44
НовостиСобытие

В Элисте проводятся мероприятия по корректировке работы светофорных объектов.

В Элисте проводятся мероприятия по корректировке работы светофорных объектов.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия совместно с администрацией города провели работы по корректировке светофорных объектов на улице Чонкушова. Специалисты проанализировали интенсивность движения в разное время суток и синхронизировали сигналы светофоров, чтобы сократить заторы и повысить безопасность дорожного движения.

Особое внимание уделили настройке длительности фаз разрешающих и запрещающих сигналов, что позволит оптимизировать транспортные потоки, особенно в часы пик. Ожидается, что эти меры положительно скажутся на дорожной обстановке в столице Калмыкии.

Подобные мероприятия являются частью системной работы по модернизации дорожной инфраструктуры Элисты и внедрению современных решений для снижения аварийности.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия